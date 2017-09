Nach dem Unfall zur Party: Betrunkener Autofahrer verliert Führerschein

Einer Streife der großherzoglichen Ordnungshüter war in der Nacht von Sonntag auf Montag das verunfallte Fahrzeug zwischen den Ortschaften Goetzingen und Nospelt aufgefallen. Es habe in einem Feld gestanden, zuvor sei es mit einem Baum kollidiert. Von dem Fahrer habe es keine Spur gegeben.



Die Polizei habe den Mann kurze Zeit später auf einem Fest in Nospelt angetroffen. Der 20-jährige Mann habe angegeben, nichts von einem Unfall zu wissen, trotz leichter Verletzungen im Gesicht und Schuhen voll mit Schlamm, wie die luxemburgische Polizei in einer Mitteilung ausführt. Nachdem der Alkoholtest positiv verlaufen sei, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein des Mannes eingezogen und eine Strafanzeige erstellt.