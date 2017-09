Tierquäler will in Luxemburg Zeugin überfahren - Polizei rettet sieben Hunde aus LKW

Hunde dürfen an heißen Tagen auch nicht bei heruntergelassenem Fenster im Auto bleiben. Symbol-Foto: Monique Wüstenhagen/dpa

(Luxemburg) Dramatische Szenen haben sich laut Tageblatt.lu am Sonntagmittag auf einem Parkplatz auf dem Kirchberg abgespielt. Einer Frau fielen mehrere Hunde in einem LKW auf. Das Fahrzeug stand in der prallen Sonne.