Die begehrte Single-Frau aus Kröv und ihre 100 miesesten Dates

Sie ist schlank, sportlich, hat ein hübsches Gesicht, sie ist interessant und intelligent: Kurzum eine attraktive Frau. Die Illustrierte Stern kürte Nadine Kretz vor einigen Jahren gar zu einem der begehrtesten Singles Deutschlands und widmete ihr eine ganze Seite.



Die Zeitschrift hatte verschiedene Internet-Partnerbörsen ausgewertet und diejenigen mit den meisten Anfragen herausgefischt.



Nadine Kretz, geboren und aufgewachsen in Kröv, lebt seit vielen Jahren in Düsseldorf. Mit dem Stern-Artikel, in dem sie erstmals ihre persönlichen Erfahrungen als Single schilderte, kam vieles ins Rollen. Sie war plötzlich bekannt, so bekannt, dass sich der Fernseh-Sender Vox für sie interessierte.



Im Dezember 2014 war sie bei Vox mehrere Tage als Shopping-Queen-Kandidatin im Fernsehen zu sehen (der TV berichtete).



Seinerzeit arbeitete sie noch als Event-Managerin, heute ist sie selbstständige Autorin und Coach für Menschen, die Wege aus der Einsamkeit und mehr Erfolg in der Liebe finden wollen. In diesen Tagen ist ihr zweites Buch erschienen. Darin schildert sie ihre ganz persönliche Erfahrungen als Frau auf Partnersuche. „100 miese Dates – auf der Suche nach der Liebe“ heißt der 280-seitige Ratgeber. Dabei stellt sie sich die Frage: Warum ist es heutzutage für eine Frau mittleren Alters so schwierig, einen Partner zu finden? Und sie will wissen: Warum bin ich Single? Weshalb klappt es mit der Partnersuche nicht? Bin ich beziehungsunfähig oder treffe ich immer nur die Falschen? Habe ich Pech, liegt es an mir oder gibt es einfach nur noch durchgeknallte Reste?



Sehr viele Dates, also Treffen und Verabredungen mit Männern, hat sie erlebt, dabei aber den geeigneten Partner nicht gefunden. „Da waren schon einige Katastrophen dabei“, erzählt sie, „zum Beispiel einer, der im Kino seine Fingernägel abkaute und diese dann durch den Saal schnippte.“



Sie hat auch einige nette Exemplare getroffen, aber der Mann fürs Leben war nicht dabei. „Es hat einfach nicht gepasst oder es scheiterte dann wegen der Entfernung. Bislang fehlte einfach der letzte Funke“, sagt sie.

Dabei sind ihre Ansprüche gar nicht so hoch. „Treu, ehrlich, zuverlässig, verständnisvoll sollte er sein – einfach ein guter Kerl.“ Und was ihr wichtig ist: Kein Partner sollte sich für den anderen aufgeben.

Die begehrte Singlefrau kommt übrigens am Sonntag, 13. August, in ihren Heimatort Kröv. Dort ist an dem Wochenende das Fest „Spaß auf der Gass“. Am Stand 12 wird sie ab 15 Uhr Autogramme geben.

In Düsseldorf, der Stadt der Reichen, Schönen und Coolen, hat Nadine Kretz ihren Traumann noch nicht gefunden. Vielleicht funkt es ja demnächst an der Mosel.



Aber: Männer denkt daran: Perfekt müsst ihr nicht sein, es reicht, ein guter Kerl zu sein.