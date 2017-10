Ein weiteres Hotel für Bernkastel-Kues

Im Frühjahr kommenden Jahres wird in Kues an der Saarallee ein weiteres Hotel eröffnen. Der Rohbau steht, zurzeit beginnen Arbeiter mit dem Innenausbau. Estrich wird verlegt und die Wände verputzt. Investor ist die Familie Kölchens, die auf dem Kueser Plateau seit 1990 das Hotel-Restaurant Kölchens führt. Nach TV-Informationen will ein anderer Hotelier aus der Stadt dieses Haus übernehmen. Hotelmitinhaberin Maria Kölchens will sich dazu nicht äußern.An der Saarallee entsteht ein komplett barrierefreies Hotel mit vier Geschossen. Dort stand zuvor eine viele Jahre nicht mehr genutzte Weinhandlung, die die Familie Kölchens vor sieben Jahren gekauft hatte.Das Haus wird 26 Doppelzimmer, davon drei Wellness-Suiten, haben, ferner eine Rezeption, Frühstücksraum mit Terrasse, Büro- und Wirtschaftsräume. In der Tiefgarage, die von der Triniusstraße erreichbar ist, ist Platz für 18 Fahrzeuge. Von der Tiefgarage aus können die Gäste per Aufzug in alle Etagen kommen. Zwei Räume werden komplett als behindertengerechte Gästezimmer ausgebaut.Das Haus wollen Maria und ihr Sohn Pascal Kölchens als Hotel Garni führen, also nur mit Frühstück und ohne Restaurant. Juniorchef Pascal Kölchens: "Der Hauptgrund ist, dass wir keine Leute mehr für die Küche und das Restaurant bekommen." Für ihr Hotel auf dem Kueser Plateau suchten die Kölchens monatelang eine Servicekraft, erzählt die Seniorchefin. Erst über eine polnische Arbeitsvermittlung habe man einen jungen Mann aus Posen (Polen) engagieren können.Maria Kölchens: "Man findet heute in der Gastronomie kaum noch Personal." In dem Hotel Garni werden weniger Leute gebraucht, Pascal Kölchens rechnet mit sieben Mitarbeitern.Seniorchef Manfred Kölchens hat sich inzwischen aus dem Hotelgeschäft zurückgezogen. Er und seine Frau Maria hatten 1990 auf dem Kueser Plateau einen Hotel-Rohbau gekauft und über die Jahre immer wieder umgebaut und erweitert. Vor vier Jahren kam ein Wellnessbereich mit Sauna und Massage hinzu. Das Hotel verfügt über 24 Zimmer.Maria Kölchens stammt aus einer Gastronomenfamilie. Sie führten in Merzig-Weiler (Saarland) eine Dorfgaststätte.1972 kam sie an die Mosel und betrieb später mit ihrem Mann Manfred das Weinhaus Liesertal in Maring-Noviand, bis sie 1990 das Haus auf dem Kueser Plateau übernahmen.Interessant: Die beiden Schwestern von Maria Kölchens, Ulrike und Vera, führen im Saarland jeweils eigene Hotels. Die drei Hotels bieten eine Sister Tour Saar-Mosel an mit zwei Übernachtungen in Merzig-Weiler an der Saarschleife, zwei Übernachtungen im Hotel Chapeau Noir in Überherrn an der Grenze zu Frankreich und drei Übernachtungen im Hotel Kölchens in Bernkastel-Kues. Dieses Arrangement soll es auch in dem neuen Hotel geben.