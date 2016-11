Erstmals stehen die drei Karnevalsvereine der Stadt Bernkastel-Kues zusammen auf der Bühne

Mit dieser Dimension hatten die Vertreter der Karnevalsvereine Huckebein Bernkastel-Kues, Kueser Schweden und Wehlener Eulen nicht gerechnet, als sie sich darauf verständigten, die Sessionseröffnung 2016/2017 erstmals als Gemeinschaftsveranstaltung der drei Narrenclubs anzubieten. Denn als die in Koblenz ansässigen Rheinische Karnevals-Korporationen (RKK) davon erfuhren, boten sie an, die Sessionseröffnung am Freitag, 11. November, auszurichten. „Um den Karneval an der Mittelmosel wieder etwas in den Mittelpunkt zu stellen“, erläutert Huckebein-Vorsitzender Eric Achtermann.



Und deshalb wird das Programm nicht nur von Garden und Rednern der drei städtischen Vereine gestaltet. Die RKK bringen drei Stimmungsbands mit, die sonst vorwiegend im Raum Köln unterwegs sind. Bekannt sind vor allem „Die Kolibris“.



Wer mit dem Namen nichts anfangen kann: Von ihnen stammt „Die Hände zum Himmel“. In das Paket gehört auch Moderator Peter Schmitz-Hellwing, ein Kölner Urgestein. Er singt auch Lieder von Willi Ostermann. Der ist zwar schon 70 Jahre tot, seine Karnevalsschlager sind aber immer noch aktuell. Am Freitag werden auch die neuen Prinzenpaare vorgestellt. Die RKK finanzieren die Auftritte der Bands und des Moderators. Deshalb wird in der Mosellandhalle auf dem Kueser Plateau auch Eintritt erhoben: 9,99 Euro. Für die drei Karnevalsvereine sei der Abend ein Nullsummenspiel, sagt Eric Achtermann. Sein Verein hatte 2015 die Sessionseröffnung mit den Kueser Schweden gestaltet. „Das ist gut angekommen“, erinnert er sich. In einem Gespräch hätten dann auch die Wehlener Eulen ihre Bereitschaft erklärt, mit ins Boot zu steigen.



Achtermann: „Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl.“ Das Programm in der Mosellandhalle beginnt um 19.11 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Karten gibt es in der Mosellandhalle, in der Buchhandlung Engel, im Copy-Shop Inpuncto sowie an der Abendkasse.