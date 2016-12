Kröver Jesus Christ Birthday Party geht am 23. Dezember über die Bühne

Extra

Daniel Martini (26) vom Jugendclub Kröv schmunzelt: Ja, gelegentlich habe er in den vergangenen Wochen auch noch etwas anderes gemacht als die Jesus Christ Birthday Party (JCB-Party) zu organisieren. Natürlich nicht allein. Insgesamt rund 140 Jugendliche und junge Erwachsene engagieren sich für die größte Party an der Mittelmosel - ehrenamtlich. Dazu kommen am 23. Dezember Feuerwehr, Polizei mit eigener Wache im Jugendclub Kröv und ein professioneller Sicherheitsdienst (siehe Extra).Seit der Premiere 1994 hat sich die JCB-Party zur Kultveranstaltung vor Weihnachten entwickelt. DJs sorgen für die richtige Musik und um Mitternacht liegen sich die Partybesucher bei Kunstschnee in den Armen und wünschen sich frohe Weihnachten. Aus dem gesamten Kreis Bernkastel-Wittlich, aber auch darüber hinaus, kommen die Gäste. Mit rund 2500 rechnet Martini auch diesmal wieder.Das bedeutet: Die Kröver Weinbrunnenhalle wird am 23. Dezember voll sein. Denn dort feiern alljährlich vor Heiligabend etwa so viele Menschen am Moselufer, wie Kröv Einwohner hat.Eine Herausforderung. Das Parkplatzangebot ist begrenzt. "Diesmal ist in der kompletten Robert-Schuman-Straße Parkverbot", erzählt Martini. Das ist schon allein nötig, weil die durch Krövs Zentrum führende Straße zur Hauptdurchgangsstraße wird.Die Moseluferstraße, in der sich mit der Weinbrunnenhalle die Party-Location befindet, ist gesperrt. Entspannung bei der Parksituation, aber auch bei den Alkoholkontrollen der Polizei hat in den vergangenen Jahren der kostenlose Bus-Shuttle-Service von Bullay, Neumagen-Dhron und Kesten zur JCB-Party gebracht. Auf dem Rückweg wird außerdem Wittlich angefahren. Der Shuttleservice wird durch die Einnahmen beim Eintritt und dem Getränkeverkauf finanziert, erklärt Martini.Das gesamte Partygelände sei als glasfreie Zone ausgewiesen. Vor dem Einlass zur Weinbrunnenhalle werde es wie in den vergangenen Jahren wieder einen Außenbereich mit Essens- und Getränkeständen geben.Ein großer Teil des Erlöses der JCB-Party spendet der Jugendclub Kröv. So werden seit Jahren SOS-Kinderdörfer mit monatlichen Spenden unterstützt. 1500 Euro des Erlöses der letzten JCB-Party gingen außerdem an den Kröver Kindergarten.Los geht die Party am Freitag, 23. Dezember, um 20 Uhr in der Weinbrunnenhalle Kröver Nacktarsch. Der Eintritt kostet sieben Euro. Bus-Shuttle (kostenlos): nach Kröv ab Kesten (19.35 Uhr), Neumagen-Dhron (19.37 Uhr), Bullay (19.57 Uhr) mit Stopps entlang der Moselschiene, Rückfahrt jeweils um 0.30 Uhr und 3 Uhr (dann zusätzlich bis Wittlich). Mehr Infos im Internet: www.jbc-party.de der Bereitschaftspolizei, die rund um die Halle vor allem präventiv tätig ist, und mit mehreren, mobilen Funkstreifenbesatzungen in der Ortslage präsent. Deren Aufgabe ist es die Straßensperrungen und -umleitungen zu überwachen. Außerdem sind sie für Kontrollen der individuell an- und abreisenden Besucher zuständig. Dabei werden auch Beamte der benachbarten Polizeiinspektion Zell und ein Diensthundeführer die Ordnungshüter der PI Bernkastel-Kues unterstützen. Zur Koordinierung des Einsatzes wird für die Dauer der Veranstaltung eine Wache im Gebäude des Jugendclubs eingerichtet. "Der kostenlose Busshuttledienst hat für eine deutliche Entspannung gesorgt, berichtet Axel Schnitzius, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion. Früher hätten die jungen Leute länger auf eine Fahrtmöglichkeit warten müssen. Das habe zu Aggressionen geführt. Schnitzius: "Alkohol- oder drogenbeeinflusste Fahrten und ausufernde Schlägereien werden seither kaum noch festgestellt." Störer oder Schläger erhalten im Folgejahr für die Party ein Aufenthaltsverbot. cb