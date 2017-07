Die 18-Jährige löst Virginia Polch (im Hintergrund) ab, die sich in bewegenden Worten verabschiedete. Erster Gratulant war Harald Peifer von der Zunft der Stadtschröter (links), die das beliebte Jakobsfest ausrichtet. Neben der feierlichen Krönung am Sonntag war am Samstag das traditionelle Heranschroten des Zunftbaumes mit Umzug einer der Höhepunkte des Festes, das am Montag endet. Ab 11 Uhr gibt es im Festzelt am Trabener Moselufer den Bürgerfrühschoppen. Dabei wird der traditionelle Sauerbraten nach Art der Zunft serviert.