Peter Bleser (CDU) kandidiert erneut für den Deutschen Bundestag

Als sich die drei CDU-Kreisvorstände Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell und Rhein-Hunsrück erneut für eine Kandidatur von Peter Bleser für den Deutschen Bundestag aussprachen, war noch nichts über die Spendenaffäre bekannt. Bleser, Landesschatzmeister seiner Partei und von 1992 bis 2006 Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Cochem-Zell, steht im Mittelpunkt dieser Affäre. Der CDU-Landesverband und der CDU-Kreisverband Cochem-Zell hatten seit 2008 möglicherweise unzulässige Spenden von insgesamt 82000 Euro erhalten. Die SPD Cochem-Zell hat sich bereits auf Bleser eingeschossen und fordert ihn auf, seine „Rolle im Parteispendenskandal offenzulegen“. Bleser hatte bestätigt, dass die Spenden von der Eisenacher Anwaltskanzlei Hansen geflossen seien. Dass es sich um offenbar getarnte Spenden des im Kreis Cochem-Zell wohnenden Ex-Geheimagenten Werner Mauss handelte, habe er nicht gewusst (der TV berichtete). Heike Raab, Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Cochem-Zell: „Bleser versucht eine Legende der Ahnungslosigkeit zu stricken, die ihm niemand abnimmt.“ Jetzt stellt sich Bleser nach der Affäre erstmals der Parteibasis. Am Montag, 24. Oktober, sind die CDU-Mitglieder aus den Gemeindeverbänden Bernkastel-Kues, Morbach, Thalfang und Traben-Trarbach (alt) für 19 Uhr in die Schackberghalle in Gonzerath eingeladen. Dort werden die Delegierten für die Wahlkreis-Vertreterversammlung am 19. Dezember in Zeltingen-Rachtig gewählt. Und die Mitglieder nominieren den Bewerber für die Wahl zum Bundestag. Einzige Bewerber ist bislang Peter Bleser. Das gleiche Prozedere vor der Wahlkreis-Vertreterversammlung findet in den Kreisen Cochem-Zell (14. November in Binningen) und Rhein-Hunsrück-Kreis (28. Oktober in Mörsdorf) statt. Bleser ist seit 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Rheinland-Pfalz. Sei 2011 ist er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Der 64-jährige Landwirtschaftsmeister lebt mit seiner Familie auf dem eigenen Bauernhof in Brachtendorf (Kreis Cochem-Zell). Den Betrieb hat er seinem Sohn übergeben. Der Wahlkreis 200 (zuvor 201) umfasst die Landkreise Cochem-Zell, Rhein-Hunsrück und den Teil des Altkreises Bernkastel im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Dort leben rund 210?000 Einwohner. Peter Bleser hat seit 1990 sieben Mal in Folge das Direktmandat für die CDU geholt. Bei der Bundestagswahl 2013 kam er auf 53,6 Prozent der Erststimmen. Weitere Direktkandidaten waren 2013: Anja Bindges (SPD), Werner Wöllstein (FDP), Joscha Pullich (Bündnis 90/Die Grünen), Martin Krötz (Die Linke), Markus Weber (Piratenpartei), Jens Simon Willi (NPD), Erik Hofman (ÖDP) und Wilhelm Feilen (Freie Wähler). sim