Riez Open Air: Tausende Punkfans im Alftal

In einem beschaulichen Seitental des Flüsschens Alf wird es einmal im Jahr richtig laut. 2500 Besucher aus ganz Deutschland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, sogar aus der Schweiz kamen 2016 zum Riez Open Air. Das Festival für Punkrock- und Hardcore-Fans findet vom heutigen Donnerstag, 27. Juli, bis Samstag, 29. Juli, zum 19. Mal statt.





Ein bisschen verrückt und durchgeknallt sind die Besucher, zu mehr als einem Drittel Stammgäste, schon.



Stagediving, Sprünge von der Bühne, um sich von den Zuschauern auffangen zu lassen, gehören natürlich dazu. „Wir bauen extra eine Plattform für die Sprünge auf, weil unsere Bühne so hoch ist“, erklärt Mario Schichel.



Den 32-Jährigen könnte man als Organisationsleiter bezeichnen, aber auch – in Anlehnung an ein Schild („Königreich Riez“) vor dem etwas abseits gelegenen Haus, hinter dem das Festivalgelände liegt – „König vom Riez“. Ansonsten ist das Riez-Team wie die Festival-Besucher – im positiven Sinne – ein bisschen verrückt. Und dann ist da noch die Hauskatze, Riez Miez genannt. Auf ihrer Facebook-Seite (www.facebook.com/riezmiez666) melden sich schon mal Mitglieder US-amerikanischer Punkrock-Bands.



Krasseste Gartenparty der Welt wird das Festival auch genannt. „Gartenparty umschreibt auf niedliche Art, dass wir ein kleines, familiäres Festival sind“, sagt Schichel. Leute, die nur auf Radau aus sind, habe man bisher nicht hier gehabt. Ein Sicherheitsdienst ist aber genauso vor Ort wie Sanitäter.



Auch wenn das Festival nur drei Tage dauert, seit drei Wochen wird für das Riez Open Air geschuftet. Gras wird gemäht, Leitungen werden verlegt, Absperrgitter aufgebaut. Zwischendurch gibt’s Abendessen von Mario Schichels Mutter.



Alex Mohr darf als einziger mit seinem Wohnmobil, einem umgebauten Militärlaster, auf den großen Campingplatz, auf dem etwa 400 Zelte Platz finden. Dieses Privileg erarbeitet er sich mit seiner Hilfe beim Festival-Aufbau. Vom Dach seines uralten Ural-4320 wird außerdem der Festival-Eingang beleuchtet. Dass es schon einmal zu kleinen Stromausfällen kommt, weil Mohr mit der Klimaanlage sein Wohnmobil zu stark herunterkühlen will, wird ihm da verziehen.



Solche Typen machen das Riez Open Air aus. Und natürlich die Musiker, die, so hart sie auch tun, ein bisschen bemuttert werden müssen: gutes Essen, Trinken und ein bisschen Seelenmassage, um das Lampenfieber abzubauen. Mit einem Schlagzeuger fuhr Mario Schichels Freundin Tamara Schaab kurz v or dem Auftritt schon mal zum Zahnarzt. Ob der harte Typ der US-Band Terror Angst hatte, behält sie für sich.



Für Mario Schichel ist die Verpflichtung der Bands mittlerweile ein Geduldsspiel. Das Geschäft läuft über Agenturen. Und für die ist das Riez Open Air nur ein kleiner Fisch. Vor ein paar Jahren konnte er noch eine Band durch einen E-Mail-Kontakt verpflichten.



Das sei ein paar Mal hin- und hergegangen, dann war man sich einig. Zur Vereinbarung gehörte aber auch, dass er mit den Musikern einen Whiskey trinken musste. 22 Bands sind diesmal beim Riez Open Air mit dabei. „Eine hat abgesagt.

Dafür habe ich drei neue gebucht – zum gleichen Preis“, erzählt Mario. Aufs Geld zu achten ist bei aller Begeisterung für die Musik wichtig. Auf rund 50 000 Euro belaufe sich das Budget, das hauptsächlich durch Eintritt und Getränkeverkauf und zusätzlich durch Sponsoren gedeckt wird. Reichtümer könne man nicht anhäufen, sagt Schichel. Er sei zufrieden, wenn es ein tolles Wochenende wird und am Ende so viel übrig bleibt, dass man die 50 Helfer zu einer zünftigen Fete einladen könne. Top Acts

Los geht’s beim Riez Open Air bereits am heutigen Donnerstag kurz nach 21 Uhr. Top Act am ersten Abend ist die Deutsch-Punk-Ikone Dritte Wahl. Am Freitag beginnt das Programm um 15.30 Uhr mit Tiger Uppercut und I am Noah. Die australische Band DeezNuts, die erst im April ihr neues Album herausgebracht hat, beendet mit einer Mischung aus Hardcore und Rap ihre 30-tägige Europatour beim Riez. Am Samstag startet die Sommer-Gartenparty um 14.20 Uhr mit Fortune Drive to Vegas. Top Act am letzten Abend ist die US-amerikanische Punkrock-Band Face to Face.

