Unbekannte brechen Kassenautomaten in Bernkastel-Kueser Tiefgarage auf - Parkgebühren in unbekannter Höhe entwendet

Mit einem Hebelwerkzeug sollen sie laut Polizei das Metallgehäuse in der Tiefgarage Forum in Bernkastel-Kues aufgebrochen und Parkgebühren in unbekannter Höhe entwendet haben. Ausgehend von einer Störungsmeldung geht die Polizei davon aus, dass die Tat nach 4.25 Uhr am Montagmorgen begangen wurde.



Die Polizei Bernkastel-Kues bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 06531/9527-0 zu melden.



Bereits am 17. August kam es laut Polizei zu einem ähnlichen Fall. Auch hier wurden Automaten in gleicher Vorgehensweise aufgebrochen und die Parkeinnahmen gestohlen.