Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Ürzig am Samstagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrradfahrer auf der Landstraße 56 in der Nähe des Ürziger Bahnhofs unterwegs, als ein Autofahrer in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort rammte dieser den entgegenkommenden Radfahrer.



Die Strecke wurde von der Straßenmeisterei Wittlich für die Dauer der Unfallaufnahme abgesperrt.



Im Einsatz war das DRK mit einem Rettungswagen und dem Notarzt, die Straßenmeisterei Wittlich,

die Polizei Wittlich und Polizei Bernkastel-Kues.