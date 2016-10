(Update) Vier Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall auf der B 53 bei Kröv

Nach bisherigen Informationen sind am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr zwei Fahrzeuge auf der Bundesstraße 53 aus bislang ungekärter Ursache frontal zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Fahrzeuge in eine Böschung gegen einen Baum geschleudert. Da zunächst zwei eingeklemmte Personen gemeldet wurden, ging Großalarm für die Feuerwehren raus.



Zwei Menschen mussten von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen geborgen werden, sie waren jedoch nicht eingeklemmt. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall leicht, zwei weitere zum Teil schwerst verletzt. Eine der verletzten Personen ist mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.



Die Unfallstrecke wurde laut Polizei für mehrere Stunden voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert die Strecke weiträumig zu umfahren. Die Polizei nahm an der Unfallstelle ihre Ermittlungen zur Unfallursache auf.



Im Einsatz waren Rettungskräfte der FEZ Kröv, Wehrleitung Traben-Trabach, die Feuerwehren Kinheim, Kröv und Trabach. Ebenso mehrere Rettungswagen des DRK Wittlich und Bernkastel Kues, der Notarzt aus Bernkastel Kues, der Rettungshubschrauber Christoph 10 mit Notarzt. Desweiteren der OrgL, LNA und die Polizei.