Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen in Hochscheid

Am Mittwochnachmittag befuhr eine 54-jährige Frau aus der VG Bernkastel mit ihrem Auto VW Tiguan die Hauptstraße in Hochscheid in Richtung der B 327.



Im dortigen Straßenverlauf versuchte ein aus der VG Bernkastel stammender 48-jähriger Mann mit seinem Dacia rückwärts aus einem Grundstück auf die Hauptstraße zu fahren. Hierbei hielt der Fahrer des Dacia, dessen Fahrzeug mit drei Personen, darunter ein 10-jähriges Kind, besetzt war, mit den Hinterrädern in der Fahrbahnrinne an: E wollte nach eigenen Angaben den bevorrechtigten Fließverkehr erneut beobachten.



Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nahm die Fahrerin des VW aus einer Kurve kommend den Dacia zu spät wahr, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dies teilt die Polizei weiter mit.

Bei dem Aufprall wurde der Dacia so massiv herumgeschleudert, dass hierdurch ein Zaunpfosten aus dem Erdreich herausgerissen und der anhängende Zaun massiv beschädigt wurde.



Alle Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, konnten jedoch zwischenzeitlich alle wieder das Krankenhaus verlassen.



Im Einsatz waren insgesamt drei Rettungswagen des DRK, der Rettungshubschrauber Christoph 10, die Straßenmeisterei Bernkastel sowie eine Streife der Polizeiinspektion Morbach. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden.