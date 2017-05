Beim Prümer Sommer geht keiner leer aus - Ein Programm für alle

Der Jubiläums-Prümer Sommer ist vorüber, jetzt geht es an die 26. Ausgabe des größten Volksfests weit und breit: Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandy und Manfred Schuler von der Verbandsgemeinde Prüm, der das Programm verantwortet, haben gestern vorgestellt, was dieses Jahr alles ansteht.Los geht’s wieder in vier Wochen, mit dem großen Eröffnungstag (Sonntag, 25. Juni), der diesmal nicht ganz so groß ausfällt - baustellenbedingt. Dennoch werden wieder die Prümer Geschäfte öffnen, werden auf dem Tiergartenplatz mehr als zehn Jugendorchester musizieren, rundherum sind Krammarkt, Kinderflohmarkt und allerhand mehr im Angebot.Zwar müsse man diesmal auf das Oldtimertreffen verzichten - und auch das Sinfonische Blasorchester Bitburg-Prüm kann nicht dabei sein. Beide aber kehren im nächsten Jahr wieder zurück.Den Auftakt der acht Donnerstagkonzerte - wie immer gibt’s von 18 Uhr an Kinderprogramm - machen am 29. Juni "Boppin’B" auf der großen Bühne unterm VG-Rathaus, mit Rock’n Roll aus den Fünfzigern.Und gleich in der Woche darauf, am 6. Juli, präsentiert der TV, und zwar sehr gerne, zwei Bands aus der Heimat: Elastiq und die Acapulco Firebirds.Im Wochenrhythmus folgen ein Kölscher Abend mit De Hofnarren, James-Last-Titel mit Rolf Kaulard & Orchestra, schrillbunter Schlagerspaß mit Familie Hossa, Hits ohne Ende mit den Roxxbusters, Songs der Ärzte und der Toten Hosen mit Alex im Westerland und, zum Finale und zum 50. Geburtstag des Beatles-Albums "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" der Abend mit ReCartney und Musik von Sir Paul.Da sollte - und darauf, sagt Manfred Schuler, lege man den größten Wert - wirklich jeder einen oder gar mehrere Abende für sich rauspicken können.Dass es überhaupt so lange möglich sei, den Prümer Sommer immer wieder so gut hinzukriegen, unterstreicht die Stadtchefin, sei vielen Unterstützern geschuldet: den Sponsoren, geduldigen Nachbarn, der VG, dem Bauhof, den Helfern und den beiden Stamm-Wirten Werner Arens und Markus Pint.Auf also in den 26. Prümer Sommer: In gut vier Wochen geht’s los.