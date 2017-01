Ehering im Nationalpark Eifel gefunden - Tausende helfen bei Suche nach Besitzer

Mehr als 6300 Mal ist bis Mittwochmittag ein Foto des Nationalpark Eifels geteilt worden. Es zeigt einen goldenen Ehering mit der Gravur „Karl-Heinz“. Auf dem Schmuckstück ist aber kein Datum zu sehen.



Mit dem Bild sucht der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen den Besitzer des Rings. Mittlerweile habe man das Schmuckstück an die Schleidener Polizei weitergegeben, die es wiederum an das zuständige Fundbüro weitergeleitet habe, teilte die Behörde auf Facebook mit.





Von den Reaktionen der Nutzer sei man überwältigt: „Ihr seid der Hammer. Mit so einer Hilfsbereitschaft hatten wir nicht gerechnet!“, bedankt sich der Landesbetrieb bei allen, die helfen den Ring wieder seinen Besitzern zuzuführen.