Graffiti-Schmierereien in Prüm und Schönecken

Graffiti an der Burganlage in Schönecken Foto: Polizei

(Schönecken/Prüm) Die Polizei sucht nach den Schmierfinken, die das Gemäuer der historischen Burg in Schönecken verunstaltet haben. Die Täter sollen in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht nur an der Burgmauer, sondern auch an Begrenzungsmauern im Ort ihre Graffititags hinterlassen haben. Dies teilt die Polizei Prüm mit. Auch in Prüm waren Sprayer aktiv.