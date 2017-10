Parkplatz gesucht: Wenn plötzlich US-Kampfhubschrauber in Prüm landen

Foto: Fritz-Peter Linden Foto: Fritz-Peter Linden Foto: Fritz-Peter Linden Foto: Fritz-Peter Linden Foto: Fritz-Peter Linden Foto: Fritz-Peter Linden Previous Next

(Prüm) Ein Hubschrauber nach dem anderen, alles Militärmaschinen: Viele Prümer haben sich am Donnerstagnachmittag gewundert, was all die Helikopter plötzlich am Himmel über der Abteistadt zu suchen hatten.