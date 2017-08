Prümer Sommer: Volle Hütte, satte Klänge

Prüm Drittletztes Konzert beim Prümer Sommer dieses Jahr - Wetter hält, Band legt los. Die Roxxbusters beginnen mit "Perfect Strangers" von Deep Purple und hängen "Hush" gleich als zweite Nummer hintendran.Dabei sind sie ja alles andere als perfekte Fremdlinge beim Prümer Sommer: Es ist der bereits zweite Auftritt der Band beim großen, Volksfest - und für Tastenmann Tobias Schmitz ein Heimspiel. Gitarrist Frank Rohles freut sich deshalb auch über die "vielen bekannten Gesichter" im Publikum.Die Band bedankt sich mit vielen bekannten Songs - Kategorie Rock, vorrangig aus den 70ern und 80ern. Die Besucher sind, das freut auch Organisator Manfred Schuler, von Beginn an richtig dabei, und das in großer Zahl: Rund 3000 lautet die erste Schätzung, vielleicht 3500. Am Ende des Abends funkt er durch: 4000. Rekord für dieses Jahr.Bis dahin hat die Band sich durch lauter Hits gespielt: von The Sweet ("Love Is Like Oxygen", Ballroom Blitz") über Aerosmith ("Living On The Edge") bis zu "While My Guitar Gently Weeps" von George Harrison. Sogar, oha, A-Ha haben sie im Angebot, mit "Take On Me".Oder "Africa" von Toto - dem drückt Tobias Schmitz an Mikrofon und Keyboards seinen Stempel auf. Immerhin, hat er vor Konzertbeginn erzählt, sei er ja sozusagen beim Prümer Sommer in seine musikalische Laufbahn eingestiegen: "Damals gab’s noch den Jugend-Musikwettbewerb, den haben wir gewonnen." Ein guter Start - in eine Karriere, die ihn mit Roman Lob zum Eurovision Song Contest führte und vor allem mit Nicholas Müller zusammenbrachte: Die beiden veröffentlichten vor zwei Jahren unter dem Bandnamen "von Brücken" ein gefeiertes und gut verkauftes Debütalbum, das zweite ist in Vorbereitung.Zurück zum Konzert: Da geht ein Hit nach dem anderen über die Rampe, darunter etliche Kracher von Queen - und da stimmt nicht nur eins zu eins die Gitarre von Frank Rohles, sondern auch der mehrstimmige Gesang der Roxxbusters, neben Schmitz und Rohles sind das Sänger Hagen Grohe, Bassist Rainer Peters und Schlagzeuger Ralph Winter. "Bohemian Rhapsody" nageln sie genauso wie "Killer Queen" oder "Somebody To Love". Und, von Prince, "Purple Rain". Später gibt es noch ein Medley mit etlichen Heulern von "Jump" bis "Eye Of The Tiger", und dann ist Feierabend - mit "We are the Champions" und "We will rock you". Der Platz wogt und jubelt."Super”, sagt Heike Babendererde - mit zehn Leuten aus Gönnersdorf auf dem Festplatz - "ein Ohrenschmaus"."Nix zu meckern", resümiert auch auch Markus Pint, der gemeinsam mit Werner Arens die Bewirtung macht. Der Prümer Sommer laufe einwandfrei - so könne es ruhig bleiben bis zum Finale.Zwei Mal noch geht es zur Sache beim Prümer Sommer: Am Donerstag, 10. August, 19.30 Uhr, mit Alex im Westerland und Musik von den Ärzten, und am Donnerstag, 17. August, mit ReCartney und den Songs von, genau, Sir Paul. Beginn immer um 18 Uhr mit Kinderprogramm.