Miezen verlieren gegen Meister Bensheim Auerbach 23:34

1240 Zuschauer verfolgten in der Arena die Partie mit abwehrschwachen Miezen, bei der die Bensheimer ihrer Meisterrolle voll gerecht wurden.



Seitdem der Aufstieg schon zehn Spieltage vor Saisonende feststand, konnte es das von Ex-Nationalspielerin Heike Ahlgrimm trainierte Team von der Bergstraße ohnehin etwas gemütlicher angehen. Für die Miezen war es die siebte Heimniederlage in Folge.



In der neuen Saison bekommt die HSG weiteren Zuwachs aus Trier: Torfrau Jessica Kockler wechselt zu den "Flames". Sie wurde wie auch Cristina Cabeza und Lucie Weibelova bei der anschließenden Fanparty in der Arena-Nebenhalle mit Livemusik verabschiedet.



DJK/MJC Trier (Kader): Kockler, Eckelt - Petrovska, Greinert, Sattler, Zrnec, Houben, Czanik, Müller, Weibelova, Simon-Varga, Welter



Tore Miezen: Petrovska (2), Houben (6), Czanik (2), Müller (2), Weibelova (6), Zrnec (1), Varga (2), Welter (2)



Ein ausführlicher Bericht zum Spiel folgt am Sonntag.