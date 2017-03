Rentnerpaar in Mayen von Auto mitgeschleift - Frau stirbt im Krankenhaus

(Mayen) Eine 78-jährige Frau ist in Mayen nach einem Unfall in Mayen am Dienstag im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Sie hatte zusammen mit ihrem Mann in ein haltendes Auto einsteigen wollen, als dieses plötzlich zurückrollte und das Paar mit sich riss.