Für Jamaika-Koalition stimmt bei Landes-Grünen das Klima noch nicht

Die Grünen in Rheinland-Pfalz machen eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene davon abhängig, ob Union und FDP beim Klima mitziehen. Die Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner sagte beim Landesparteitag in Andernach, die Klimaziele seien nicht verhandelbar. Zum bisherigen Verlauf der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition warf Rößner der FDP beim Thema Klimaschutz "Unwissenheit" vor. In einem Antrag fordert der Landesverband, in den kommenden vier Jahren die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen und den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.



Die Grünen-Landesvorsitzende Jutta Paulus sagte vor 200 Delegierten, schon heute gebe es 24 Millionen Klimaflüchtlinge. Es dürfe nicht gewartet werden, ob sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben. "Bremen Sie, wenn Sie mit 100 Stundenkilometern auf eine Wand zufahren und 97 Prozent der Wissenschaftler sagen, die Wand ist aus Beton, und drei Prozent gehen von Styropor aus?" Den Grünen werde oft vorgehalten, den Teufel an die Wand zu malen. Damit hätten die Grünen aber auch schon Erfolge gehabt. Bei der gemeinsamen Jamaika-Koalition mit CDU und FDP gehen die Meinungen ohnehin auseinander. Rößner sagte, Jamaika sei die einzige Option einer Regierungsbildung. "Wir können nicht so lange wählen, bis allen das Ergebnis passt."



Daniel Köbler, Landtagsabgeordneter und Ex-Fraktionschef der Grünen, warnte hingegen. Er sei ein Fan von Bob Marley, "aus verschiedenen Gründen, auch musikalisch", aber: "Wer sorglos nach Jamaika segelt, findet sich im Bermuda-Dreieck wieder." Der Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun gibt zu, er habe nach der Bundestagswahl auch direkt gedacht, nun habe seine Partei den Salat. "Andererseits ist Salat für uns Grüne positiv belastet", sagt er. Im Land arbeiten Grüne und FDP in der Ampelkoalition mit der SPD vertrauensvoll zusammen, meint Braun. Dort sei das Verhältnis aber einfacher. Auf Bundesebene kritisiert er den Christian Lindner, den Vorsitzenden der Liberalen, als "politikgewordenes Feinripp-Unterhemd, das nun Verhandlungsführer der FDP" sei. Jegliche Ergebnisse müssten in Berlin mit Lindner nachverhandelt werden, nicht immer sei erkennbar, ob er tatsächlich verstehe, worum es gehe.



Der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer sprach davon, eine Jamaika-Koalition würde nicht reibungsfrei laufen und auch kein großes, gemeinsames Projekt beinhalten. "Wenn, dann geht es um mehrere Projekte, auf die wir uns in den vier Jahren einigen können." Bislang könne er nicht bestätigen, dass es große Verständigungen gebe und Jamaika alternativlos sei.



Die rheinland-pfälzischen Grünen diskutieren bei ihrem Landesparteitag auch unter über mehr Bio-Essen für Schulen und Kitas. Gerade für Kinder, die von Armut betroffen seien, biete ein ausgewogenes und gesundes Angebot in Schulen eine wertvolle Ergänzung des Essens zuhause, heißt es darin. Außerdem geht es um die Forderung, dass Unternehmen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit einer flexiblen Vollzeitbeschäftigung verbessern.