Höchstwert: 35,8 Grad in Trier gemessen

Symbolbild, Foto: Franziska Kraufmann/Archiv Foto: dpa

(Trier) Schon einen Tag vor dem kalendarischen Sommeranfang sind in Süddeutschland Temperaturen von mehr als 35 Grad erreicht worden: Der höchste Wert wurde am Dienstag mit 35,8 Grad in Trier gemessen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Abend mitteilte.