Bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand mit Blitzerwarnungen aus der Region Trier/Luxemburg und dem Saarland. In der VolksfreundBlitzer-App sind alle aktuellen mobilen Blitzer und feste Radarfallen enthalten. Die Standorte der Messanlagen erscheinen auf einer Karte und Sie behalten so den Über- und Durchblick, wo sich tatsächlich ein Blitzer befindet. Neben dem Empfangen aktueller Daten können Sie Standorte von Radarfallen melden.Die App gibt es für Android- und IOS-Endgeräte. In der Premium-Version können Sie sich vor Blitzern auf Ihrer Strecke per Push-Meldung oder mit einem Signalton warnen lassen. Dabei lässt sich der Radius für diese Informationen frei wählen.Weitere Informationen zur App: http://blitzer.volksfreund.de/app