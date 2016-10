Spendenaffäre: Geheimagent Mauss hat seit 1968 an die CDU gezahlt

Richard Nelson. Das ist einer von mindestens 26 Tarnnamen des ehemaligen Geheimagenten Werner Mauss. Und unter genau diesem Namen hat Mauss der CDU Cochem-Zell regelmäßig Geld gespendet, nämlich seit 1968. Das gab der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Patrick Schnieder, gestern bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Mainz bekannt. Mauss-Anwalt Gero Himmelsbach bestätigte das gestern auch unserer Zeitung.Bisher war bekannt, dass Mauss über eine Thüringer Anwaltskanzlei insgesamt 82?000 Euro an die Landes-CDU und die CDU Cochem-Zell gespendet hat. Möglicherweise handelt es sich dabei um illegale Spenden, da Parteien keine anonymen Spenden von über 500 Euro annehmen dürfen. Gestern räumte Schnieder ein, dass der CDU-Kreisverband Cochem-Zell 2002, 2004 und 2005 insgesamt 31 000 Euro von Anwälten der Kanzlei erhalten habe. Diese habe der Partei am Mittwoch bestätigt, dass es sich dabei um Spenden von Mauss gehandelt habe, sagte Schnieder. Außerdem habe der Kreisverband von 1999 bis 2001 insgesamt 25?000 Mark (12?782 Euro) direkt von Richard Nelson erhalten. Dies gehe aus Unterlagen der Bundes-CDU hervor, sagte Schnieder. Vorsitzender des Kreisverbandes war damals der heutige parlamentarische Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Peter Bleser.1968 hatte Mauss, der derzeit in Bochum wegen angeblicher Steuerhinterziehung vor Gericht steht, unter dem Namen Nelson eine Luxusvilla in Altstrimmig (Kreis Cochem-Zell) gekauft. Seitdem habe er regelmäßig an die CDU gespendet, schreibt Himmelsbach in einem Brief an die CDU. Wie hoch die Zuwendungen waren und wofür der damalige Top-Agent das Geld gezahlt hat, teilte der Anwalt auf Anfrage unserer Zeitung nicht mit. Schnieder schließt nicht aus, dass noch mehr Geld von Mauss an die Partei geflossen ist. „Die Situation ist vor allem politisch sehr ungemütlich“, sagte der Generalsekretär. Parteichefin Klöckner war nicht in Mainz dabei. Sie eröffnete im Wallfahrtsort Maria Laach eine Klausur-Tagung der CDU.Lesen Sie hier mehr zum Thema: