Die Honigbienen lebten in insgesamt 47 Bienenstöcken, die allesamt entwendet wurden, wie die Polizei in Luxemburg-Stadt mitteilte. „Das müssen Leute gewesen sein, die sich ausgekannt haben“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Der Schaden werde auf rund 50 000 Euro geschätzt: Die Stöcke, die alle im Wald standen, waren noch nicht abgeerntet. Bislang fehlt von den Tätern jede Spur. Einen Diebstahl von Bienen „in diesem Ausmaß“ habe es in Luxemburg noch nicht gegeben, sagte der Sprecher. Die Stöcke standen in Abweiler, Wickringen und Roedgen nahe Esch-sur-Alzette. Die Tat muss irgendwann zwischen dem 3. und dem 25. August passiert sein.