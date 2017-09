Landwirt gerät in Losheim in Heuballenpresse und stirbt

(Losheim am See) Ein Landwirt ist bei einem Arbeitsunfall im saarländischen Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet der 56 Jahre alte Mann am Samstagvormittag in eine laufende Heuballenpresse.