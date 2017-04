ARCHIV - In einer Pizzeria in Berlin liegen am 10.02.2014 fertige Pizzen auf Tellern. Polizisten in Baden-Württemberg haben mehrere bestellte Pizzen ausgeliefert, nachdem der Bote in einen heftigen Unfall verwickelt worden war. (zu dpa:"Polizei liefert Pizzen - Bote baut Unfall" vom 29.04.2017) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Arno Burgi (dpa-Zentralbild)