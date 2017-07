Der Baum in Trier-West kippte vor einen Hauseingang, der Bewohner rief die Feuerwehr, diese konnte den Baum in kürzester Zeit wegschneiden.



Zu einem falschen Alarm kam es am Donnerstag Abend kurz vor Mitternacht in Ayl- Biebelhausen. Dort meldete ein Bewohner, in der Ortslage Biebelhausen sei der Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen. Daraufhin soll das Haus in Flammen aufgegangen sein. Die Feuerwehr rückte im Großaufgebot aus, konnte jedoch kein brennendes Haus vorfinden. Nachdem die Einsatzkräfte mehrere Straßen abfuhren, um nach dem Hausbrand zu suchen, wurde der Einsatz abgebrochen. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.



Die Teilnehmer des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers in Morscheid kamen mit einem blauen Auge davon. Bis auf wenige Vorzelte, die dem Wind nicht standhalten konnten, gab es keine Schäden.



Auch am heutigen Freitag sind wieder starke Gewitter vom Deutschen Wetterdienst angekündigt.