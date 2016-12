Asphaltmischanlage Taben-Rodt: Widersprüche abgelehnt

Gegen die Errichtung der Anlage hatte sich neben der Gemeinde Taben-Rodt auch eine Bürgerinitiative ausgesprochen. Begründet wurde dies vor allem mit Zweifeln an der Privilegierung der Anlage im Außenbereich sowie mit befürchteten Umwelteinwirkungen und Eingriffen in die Belange des Naturschutzes. Diese Einwände sieht der Kreisrechtsausschuss laut Müller als unbegründet an. Die Grenzwerte für Lärm, Luftschadstoffe und Gerüche seien nach den vorliegenden Prognose-Gutachten eingehalten. Außerdem sei die Anlage wegen ihrer engen Anbindung an den bestehenden Steinbruch als ortsgebundenem Betrieb baurechtlich im Außenbereich zulässig. Daher sei die immissionsschutzrechtliche Genehmigung rechtmäßig.



Die Entscheidung wurde mit Begründung des Verfahrensbeteiligten bereist zugestellt, wie Müller berichtet. Gegen den Widerspruchsbescheid ist eine Klage beim Verwaltungsgericht Trier möglich.