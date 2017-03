Öl auf der Leuk in Saarburg löst Umwelteinsatz der Feuerwehr aus

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zum Betriebsgelände eines ehemaligen Autohauses in Saarburg alarmiert. Die Feuerwehr vermute, dass Öl von der Baustelle auf diesem Gelände aus in den angrenzenden Lohbach fließen könne. Die 15 Einsatzkräfte verlegten sogenannte Ölschlingen.



Am Samstagmittag meldeten Passanten der Polizei Ölgeruch und einen Ölfilm auf der Leuk in der Saarburger Innenstadt. Grund der Verschmutzung sei demnach die Einmündung des Lohbaches in die Leuk. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Einlauf des Lohbaches mit Ölschlingen und Ölbindemittel ab, um einer weiteren Umweltverschmutzung vorzubeugen.



Die genaue Ursache der Ölverschmutzung ist bislang nicht bekannt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Saarburg und Beurig. Die untere Wasserbehörde und das Wasserwerk Saarburg werden weitere Untersuchungen durchführen.