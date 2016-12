Saarburg/Trassem: Unbekannte brechen in Haus und Bauhof ein

(Saarburg/Trassem.) Unbekannte haben laut Polizei am frühen Mittwochabend in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienwohnhaus in der Saarburger Straße in Trassem eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben sie eine rückseitige Terrassentür aufgehebelt und drinnen Schmuck und Bargeld entwendet. Der Schaden werde auf 6500 Euro geschätzt.