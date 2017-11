Unfall: B 419 an der Obermosel bei Wincheringen gesperrt

Am Montagmorgen, gegen 06.15 Uhr, kam es auf der B 419 zwischen Wincheringen und Wehr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem LKW. Das teilt die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen bog eine aus Wehr kommende PKW-Fahrerin an der B 419 nach links in Richtung Wincheringen ein. Hierbei übersah sie einen auf der B 419 von links kommenden, in Richtung Palzem fahrenden LKW und es kam zum Zusammenstoß. Die PKW-Fahrerin wurde in ihrem PKW eingeklemmt. Wegen der anhaltenden Rettungs- und Bergungsarbeiten ist die B 419 zwischen Wincheringen und Wehr zur Zeit vollgesperrt. Umleitungen werden durch die Straßenmeisterei eingerichtet.