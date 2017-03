Zu Besuch bei einem Fischzüchter in Trassem: Forellen und Saiblinge auf dem Vormarsch

Regenbogen und Bachforelle: besitzen ein zartes und fettarmes Fleisch bei entsprechender Fütterung mit feinem Geschmack

besitzen ein zartes und fettarmes Fleisch bei entsprechender Fütterung mit feinem Geschmack Lachsforelle: mit acht bis zehn Prozent hoher Fettanteil, im Vergleich zu Landtieren immer noch im Niedrigfettbereich, besonders zum Räuchern und Dünsten geeignet

mit acht bis zehn Prozent hoher Fettanteil, im Vergleich zu Landtieren immer noch im Niedrigfettbereich, besonders zum Räuchern und Dünsten geeignet Stör: ein grätenfreier Knochenfisch mit festem Fleisch

ein grätenfreier Knochenfisch mit festem Fleisch Saibling: der momentane Liebling der höheren Küche mit feinem Geschmack, Fleisch fester als bei der Regenbogenforelle

der momentane Liebling der höheren Küche mit feinem Geschmack, Fleisch fester als bei der Regenbogenforelle Karpfen: Fisch mit vielen Gräten und eher fettem Fleisch, muss gut ausgeheltert sein, das heißt zwei bis drei Wochen vor Verkauf in klarem Wasser ausnüchtern, sonst mordrig-schlammiger Geschmack durch das Gründeln.

20 RESTAURANTS NEHMEN AM FISCHFESTIVAL TEIL:

Landhaus am Kirschbaum, Morbach, www.landhausamkirschbaum.de; Restaurant Bahnhof Thalfang, Thalfang, www.bahnhof-thalfang.de; Hotel-Restaurant Zur Post, Kell am See, www.postkueche.de; Gasthaus Maßem, Schillingen, www.gasthaus-massem.de; Restaurant Landal Ferienpark Hochwald, Kell am See, www.landal.de; Die Winzerpost - das Landgasthaus, Zerf, die-winzerpost@gmx.de; Restaurant Forellenhof, Börfink, www.forellenhof-trauntal.de; Landgasthof Böß, Schwollen, www.landgasthaus-boess.de; Gartenhotel Hunsrücker Faß, Kempfeld, www.hunsruecker-fass.de; Hotel-Restaurant Steuer, Allenbach, www.hotel-steuer.de; Hotel-Restaurant St. Erasmus, Trassem, www.st-erasmus.de; Woods Bistro, Ferienpark Landal Saarburg, Saarburg, www.landal.de/warsberg; Hotel-Restaurant Zum Schwan, Mettlach, www.hotel-schwan-mettlach.de; Hotel-Restaurant Zum Schloßberg, Wadern-Büschfeld, www.hotelschlossberg-kuhn.de; Hotel-Restaurant Sonnenhof, Perl-Hellendorf, www.sonnenhof-perl.de; Vier Jahreszeiten und Brasserie, Parkhotel Weiskirchen, Weiskirchen, www.parkhotel-weiskirchen.de; Hochwälder Brauhaus, Losheim am See, www.hochwaelder-brauhaus.de; Restaurant Landgenuß im Seehotel Losheim, Losheim am See, www.seehotel-losheim.de; Hotel-Restaurant Roemer, Merzig, www.roemer-merzig.de; Hotel-Restaurant Litermont, Nalbach, www.hotel-restaurant-litermont.de.

Als der Vater von Marc Rosengarten 1973 das Forellengut in Trassem übernahm, musste er umdenken. Standen die Kunden zuvor an der Ostsee für ihren Weihnachtskarpfen schon mal vier, fünf Stunden lang Schlange, war das Geschäft in Trassem ein Reinfall. Dort verkaufte der Fischzüchter ganze fünf Karpfen zum Fest.Der Fischkonsum in der Region hat mittlerweile zugelegt. Rosengarten schränkt allerdings ein: "Von dem, was meine Kollegen aus Bayern und den nordischen Bundesländern verkaufen, sind wir hier noch weit entfernt." Er erklärt dies mit der Tradition, die sich im Zusammenhang mit Gewässern entwickelt hat. Im Norden und im Süden gebe es das Meer beziehungsweise viele Seen. Hierzulande habe es starke Fischerfamilien lediglich an Mosel und Rhein gegeben. Nach der Kanalisierung der Mosel Anfang der 1960er Jahre blieb dann nur noch ein Dutzend von 76 Berufsfischern übrig, zu denen auch Rosengarten zählt. In ganz Rheinland-Pfalz existieren heute etwa eine Handvoll Meisterbetriebe mit Fischzucht. Zum Vergleich: Im Landkreis Coburg sind es laut Rosengarten rund 150.Die schwierigen Bedingungen in Rheinland-Pfalz haben Marc Rosengarten nicht davon abgehalten 1993 den Betrieb seiner Eltern zu übernehmen. Rosengarten sagt: "Es ist ein toller Job, nur mit dem Romantikfaktor, den man sich vielleicht beim Angeln so vorstellt, ist es nicht so weit her." Habe sein Vater früher die Büroarbeit in ein paar Stunden am Wochenende erledigt, nehme sie heute dreiviertel der Zeit ein. Ansonsten sei es ein harter Job, bei dem man die Wetterschwankungen voll mitbekomme. Auch bei minus zehn Grad im Winter müsse man Fische sortieren, wenn jemand kaufen wolle. Am Wochenende müsse immer jemand da sein, beispielsweise um sich um die Brut zu kümmern, die vier Mal am Tag gefüttert werden muss. An der Größe des elterlichen Betriebs, in dem neben dem Meister zwei Gesellen, drei Azubis und eine Bürokraft arbeiten, hat Marc Rosengarten nichts geändert. 30 Teiche umfasst er weiterhin. Doch die Ausrichtung ist eine andere.Rosengarten: "Früher haben wir fast nur Lebendfische verkauft. Heute machen wir viel Direktvermarktung." Der Hofladen habe täglich geöffnet, Gastronomie und Einzelhandel würden beliefert. Der Fisch werde frisch verkauft und zu Räucherfisch ohne und mit Gewürzen wie Pfeffer, Zwiebel/Paprika und Bärlauch/Ingwer verarbeitet. Suppen und auch Pasten würden angeboten.2015 hat Rosengarten seinen Betrieb zudem in Sachen Nachhaltigkeit zertifizieren lassen. Dabei geht es um naturnahe Aufzucht und gute Umweltbedingungen. Das bedeutet, das Futter ist frei von Fischöl und -mehl. Die Besatzdichte von zehn bis 15 Kilogramm Fisch je Kubikmeter Wasser ist im Vergleich zum sonst üblichen Wert (150 bis 500 Kilogramm) relativ gering. Die Fische werden mit Flüssigsauerstoff versorgt.Sechs Fischarten züchtet Rosengarten auf seinem Gut, auf dem jeden Samstag Führungen angeboten werden. Eine Kurzcharakteristik:Das Forellengut Rosengarten ist Mitglied der Initiative Ebbes von Hei, die 2011 gegründet wurde, um auf die Qualität regional erzeugter Produkte aufmerksam zu machen. Das Gut nimmt neben dem Forellenhof Trauntal aus Börfink am ersten Fischfestival Saar-Hunsrück der Initiative von Samstag, 11. März, bis Sonntag, 19. März, teil. Im Rahmen des Festivals sind Führungen durch die Fischgüter, ein Workshop zur Fischzubereitung, ein Kochkurs und eine Wanderung geplant. Mehr Infos: www.fischfestival-saar-hunsrueck.de