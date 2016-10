Auffahrunfall auf regennasser B 51 - Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 20-jährige Fahrer eines Kleinwagens aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Wagen auf. Durch den Aufprall wurde dieser widerum auf ein weiteres Auto aufgeschoben. Der Fahrer eines Kombiwagens konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Kleinwagen auf.



Drei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Kleinwagens wurde leicht verletzt und in einem Trierer Krankenhaus behandelt.



Da es sich um einen Baustellenbereich handelte, musste der Verkehr etwa 1,5 Stunden durch die Polizei geregelt und einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dadurch kam es laut Polizei zu erheblichem Rückstau in beide Fahrtrichtungen.



Im Einsatz waren ein Rettungswagen, zwei Streifen der Polizei Trier, sowie die Straßenmeisterei Trier.



Hinweise zum Unfallhergang bitte an die zuständige Polizeiinspektion Trier (Tel: 0651- 9779 3200).