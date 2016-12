Brennender Bauwagen in Trier-Euren löst Feuerwehreinsatz aus

Foto: Agentur Siko

(Trier) In den frühen Samstagmorgenstunden musste die Feuerwehr in die Udostraße in Trier-Euren ausrücken. Ein Bauwagen auf einer Baustelle war zuvor in Brand geraten.