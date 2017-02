Das Aus ist endgültig: Ausflugslokal Altenhof ist verkauft

Ein Trierer Privatmann, der anonym bleiben möchte, hat das traditionsreiche Forsthaus gekauft und will, wie er dem TV sagt, „mit Frau, Kind und Hund dort wohnen“. Eine Wiederbelebung des Ausflugslokals schließt er aus: „Die Gaststätteneinrichtung wird entfernt, und dann wird umgebaut.“Damit bewahrheitet sich das, was sich bereits seit dem vergangenen Frühjahr abzuzeichnen begann: das definitive Ende einer Ära.Weil die vormaligen Besitzer, die Trierer Geschäftsleute Jörg Herbertz und Markus Schultze, keinen Pächter für den Altenhof fanden, boten sie ihn zum Kauf an – für knapp eine halbe Million Euro. Mit dem in der vergangenen Woche über die Bühne gegangenen Verkauf kommt auch der Funktionswechsel: reines Wohnhaus statt Gaststätte. Die hatte bereits seit dem 31. Oktober 2015 geschlossen.Von Beginn an war der 1874 erbaute und heute unter Denkmalschutz stehende Altenhof nicht nur Forstamtssitz und Wohnhaus der Försterfamilie. Er beherbergte auch eine Gaststätte. Die legendären Zeiten in dem bis zu 1000 Gäste fassenden Biergarten, an die sich viele Trierer gerne erinnern, begannen 1962, nachdem das Land das idyllisch gelegene Anwesen an einen Privatmann verkauft hatte.Vor Herbertz/Schultze betrieb das Ehepaar Marita und Klaus Kufs 32 Jahre bis 2010 lang den Altenhof.Als der TV im vergangenen Jahr über das drohende Aus für das Ausflugslokal berichtete ( hier geht es zum Artikel ), hatten zahlreiche Leser in Leserbriefen ihr Bedauern ausgedrückt und Erinnerungen an das Lokal geschildert. Auch im Internetnetzwerk Facebook waren viele User traurig über die Ankündigung: So viele Erinnerungen - Facebook-Reaktionen auf den Altenhof.