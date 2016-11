Es weihnachtet im Brunnenhof - Am Freitag werden die Lichter für das Sterntalerfest in Trier angezündet

Trier. Jochen Leuf und Toby Urban vom Verein Kulturkarawane Trier geben einen Einblick in die Veranstaltung und verraten, worauf sich die Besucher freuen können.Alternative Weihnachtsmärkte gibt es mittlerweile in vielen Großstädten. Auf Initiative des gemeinnützigen Vereins Kulturkarawane fand der erste Markt dieser Art in Trier 2013 am Zurlaubener Ufer statt. 2014 folgte der Umzug in den Brunnenhof; an diesem Ort geht das Fest dieses Jahr in die zweite Runde. Dazu Jochen Leuf: " Wir wollen eine Oase der Besinnlichkeit neben dem Kommerz schaffen - von Trierern für Trier."Fernab vom Gedränge, mit handgemachten Produkten und einem stimmungsvollen Lichtkonzept wollen die Organisatoren ein Stück Ruhe und Besinnlichkeit in die Hektik der Vorweihnachtszeit zurückbringen. Gemütlich bummeln und stöbern, schauen und staunen, unbekannte Köstlichkeiten probieren, dazu ein Gläschen Glühviez - so soll es sein, das hoffen die Veranstalter.Im Brunnenhof Café werden klassische Suppen geboten, Kombüse 191 steuert Fingerfood und eine Auswahl vegetarischer Gerichte bei, auch Waffeln wird es wieder geben. Traditionell sind Glühviez (aus Wiltingen) und weißer Glühwein (aus Riol) Teil des Getränkeangebotes. Der weiße Glühwein wurde übrigens im Vorfeld als bester weißer Glühwein des Jahres 2015 ausgezeichnet.: Das Motto "weg vom Kommerz" bestimmt das Angebot des Festes. Zu den Kooperationspartnern gehören in diesem Jahr unter anderem der Deutsche Kinderschutzbund und die Pflanzenwelt Bösen.Diese spendet 30 Weihnachtsbäume, die vom Kinderschutzbund an bedürftige Familien verteilt werden. Zusätzlich können die Besucher "Kinderweihnachtsbäume" für zehn Euro erwerben und spenden; auch diese verschenkt der Kinderschutzbund an notleidende Menschen.In Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum ist am Samstag um 14 Uhr eine Familienführung durch das Museum mit anschließendem Basteln und Punsch-Trinken auf dem Sterntaler-Weihnachtsmarkt geplant. Auch das Theater Trier wird eine Präsentation beisteuern. Was das sein wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Toby Urban ergänzt: "Dieser Markt zeichnet sich an den drei Tagen auch durch ein besonderes Lichtkonzept aus."In den kommenden Jahren plant die Kulturkarawane die Ausdehnung des Weihnachtsmarktes auf den Porta-Nigra-Vorplatz und den Simeonstiftplatz. Ziel ist die Ausweitung des kulturellen Angebotes. Im Rahmen von Upcycling-Projekten in Zusammenarbeit mit Schulen soll ein regionaler Kreislauf nachhaltiger Produktion entstehen. Die dabei gefertigten Produkte bereichern anschließend das Warenangebot des Marktes - ein generationenübergreifendes und nachhaltiges Projekt.mme/redSterntaler Weihnachtsfest im Brunnenhof Trier, von Freitag, 25. bis Sonntag, 27. November. Öffnungszeiten: Freitag 12 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr