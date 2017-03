Feuerwehreinsatz in Trier-Süd: Drei Verletzte nach Kohlenmonoxid-Vergiftung

Foto: Agentur Siko

(Trier) Zu einem größeren Feuerwehreinsatz ist es am Samstagabend gegen 21.15 Uhr in der Matthiasstraße in Trier-Süd gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde zuerst ein Rettungswagen zu einem Notfall geschickt. Als die Sanitäter in der Wohnung waren, schlugen ihre CO-Warngeräte Alarm.