Wie immer bezauberte das SCHMIT-Z-Team durch phantasievolle und farbenprächtige Dekorationen und Kostüme sowie ein Feuerwerk an witzigen Einfällen. So mussten sich einige mächtige Pinguine dieser Welt mit der Trier-Norder Robbe Chantal um einen noch verbliebenen Eisberg zanken, einigen älteren Damen stieß Absonderliches auf einer Kreuzfahrt zu.Leuchtende Quallen präsentierten ein zauberhaftes Tiefseeballett. Eines wurde auch an diesem Abend klar: Das Meer lebt von einem bunten und toleranten Miteinander.Ein ausgiebiger Bericht folgt in Kürze.