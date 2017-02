Germany’s next Topmodel: Trierer Studentin erreicht Top 20

Julia St. (rechts) aus Trier beim Fotoshooting in luftiger Höhe vor der Insel Menorca für die ProSieben-Sendung Germany’s next Topmodel. Foto: © ProSieben/Micah Smith

(Barcelona/Trier) Julia St. aus Trier gehört bei der ProSieben-Sendung Germany’s next Topmodel zu den 20 besten Kandidatinnen. In der dritten Folge der Casting-Show ließ sich die 23-Jährige am Schiffskran der MS Astoria acht Meter über dem Boden schwebend fotografieren. In Barcelona lernten die Nachwuchsmodels, was sie auf dem Laufsteg beachten sollen.