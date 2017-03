Hat kein Foto bekommen: Trierer Studentin muss Topmodel-Sendung verlassen

Julia St. ist bei der Fernseh-Castingshow "Germany's next Topmodel" ausgeschieden. Die aus Aachen stammende und in Trier Jura studierende 23-Jährige hatte es aus Tausenden Bewerberinnen bis in die Top 13 geschafft. Sie war in acht Folgen der zwölften Staffel zu sehen.

Nach einem Auftritt in Outfits aus früheren Jahrzehnten fällte die Topmodel-Jury um Heidi Klum ihr Urteil. Julia "wackelte" erst gemeinsam mit der 17-jährigen Soraya und musste dann am Ende gehen.

In einem Video-Interview auf ProSieben.de kurz nach dem Aus erzählt Julia unter anderem, wer ihr besonders ans Herz gewachsen ist. Der TV dokumentiert die Aussagen.



Entscheidung "Ich bin auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite auch enttäuscht. Und vielleicht sogar ein bisschen sauer, dass ich nicht wie viele andere die Möglichkeit habe, nachdem sie mal gewackelt haben oder nicht so gut waren, nochmal eine zweite Chance zu bekommen, es besser zu machen. Das war bei mir jetzt einmal schlecht - und direkt raus."



Abschied "Abschiede sind so gar nicht mein Ding. Wenn man gehen muss, ist es auf jeden Fall schön zu sehen, dass man so viele Menschen erreicht und berührt hat. Dass man so vielen Menschen wichtig war. Sie haben Rotz und Wasser geheult. Es ist schön zu sehen, dass man eine kleine Lücke hinterlässt im Team."



Abenteuer "Am meisten werde ich das Reisen vermissen, die kleinen Abenteuer. Man weiß nicht, was am nächsten Tag passiert. Man macht immer wieder was Neues.

Heute bin ich ein Girl aus den 30er Jahren und sehe komplett verändert aus.

Dieses Abwechslungsreiche, das werde ich sehr vermissen."



Freundinnen "Einige von den Mädels werde ich sehr vermissen, weil sie mit der Zeit wirkliche Freundinnen geworden sind. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Romina ist mir am meisten ans Herz gewachsen. Wir waren unzertrennlich. Die wird mir schon sehr fehlen."



Erinnerungen "Es gibt einige Momente, die ich nie vergessen werde. Am coolsten fand ich die Woche in Las Vegas. Die war mit am aufregendsten. Da hat man am meisten gesehen. Ich fand's cool mit dem Road Trip und dass wir im Theater waren. Die Shootings waren cool, der Walk war cool."



