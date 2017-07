Helden am Herd: Sendung "Das perfekte Dinner" kommt nächste Woche aus Trier

Was wir Ihnen jetzt zu sagen haben, mag komisch klingen. Aber: Lesen Sie diesen Text nicht! Lassen Sie es! Zumindest wenn Sie gerade Hunger haben.



Trotzdem noch dabei? Bitte schön: Als Vorspeise hätten wir da „Total Lokal“ – Lachs auf Planke mit einem Bärlauch-Nudelnest. Die Hauptspeise nennt sich „Trier meets Cuba“ – Ropa Vieja (kubanischer Rindfleischtopf). Dazu gibt’s Salat mit Honigdressing, schwarze Tacos und bunten Reis. Und danach wartet eine „Heiß-kalte Versuchung“ – gegrilltes Eis mit Bacon-Praline.



Ausgedacht hat sich dieses Menü Thomas Schwinden (36) aus Trier-Pfalzel („In 20 Minuten stand das Konzept“). Gekocht hat er es unter erschwerten Bedingungen: umringt von Kamera- und Tonmännern, die Konkurrenten gleich daneben, und im Kopf das Wissen, dass das Ganze vor einem Millionenpublikum gezeigt wird – ob’s nun gelingt oder nicht. Denn Schwinden ist in der kommenden Woche Kandidat bei der Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“, die montags bis freitags um 19 Uhr im Privatsender Vox ausgestrahlt wird (siehe Info).

„Ich selber habe die Sendung noch nicht sehr oft gesehen, wurde aber von einem Kollegen darauf hingewiesen, dass sie demnächst in Trier gedreht wird. Dann sprachen mich noch drei, vier andere Menschen unabhängig voneinander an und fragten, ob ich mich da schon beworben hätte. Da war eigentlich klar, dass ich das tun müsste.“ Allzu große Chancen habe er sich – im Gegensatz zu seiner Frau – zunächst gar nicht ausgerechnet. „Der Sender hat dann gemerkt, dass ich eine relativ extravagante Location – eine große Außenküche – habe und ein kommunikativer Typ bin. Das fand man wohl interessant.“



Interessant – das mag sich der eine oder andere Zuschauer auch bei Schwindens Dessert, gegrilltem Eis mit einer Schokoladen-Speck-Praline, denken. „Ich wollte den anderen Kandidaten etwas bieten, das sie vorher noch nie hatten. Immer wieder neue Sachen auszuprobieren und an Grenzen zu gehen – das finde ich gut“, erklärt der Außendienstmitarbeiter für Verpackungen seine mutige Wahl. Trotzdem mag Schwinden es auch traditionell und heimatverbunden: So habe er den Schiefer, auf dem serviert wurde, bei Wanderungen selbst gesammelt. „Das Menü war sehr regional, so habe ich es auch genannt: total regional. Bis auf den Lachs stimmt das auch – die Forelle hätte nicht gepasst, finde ich. Deshalb musste es ein Fisch sein, der nicht von hier kommt.“

Zweimal hat Schwinden das ganze Menü gezaubert, damit im Ernstfall (fast) nichts schiefläuft. „Aber die einzelnen Komponenten habe ich schon das eine oder andere Mal gekocht – die Nachbarschaft hat sich gefreut, die durfte nämlich häufig probieren.“



Wie’s den anderen Kandidaten geschmeckt hat, darf noch nicht verraten werden. Wohl aber, wie sie sich verstanden haben: „Es war eine interessante und absolut tolle Truppe. Es ist nicht so, dass wir jetzt fünf Freunde fürs Leben geworden sind, aber mit dreien habe ich weiterhin Kontakt. Wir haben sogar noch mal zusammen gekocht.“

Na, schon auf dem Weg zum Kühlschrank? Sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt!

Die Sendung und die Kandidaten

Seit elf Jahren wetteifern fünf Kandidaten aus einer Stadt pro Woche um den ersten Platz bei der Vox-Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“. Jeder Teilnehmer lädt die anderen Kandidaten zu sich nach Hause ein.

Gewonnen hat, wer die meisten Punkte von seiner Konkurrenz bekommt. Bewertet wird nicht nur das Menü; auch die Tischdeko und die Gastgeberqualitäten spielen eine Rolle. Der Gewinner erhält 1500 Euro. Es gibt auch eine Variante mit bekannten Menschen, das „Promi-Dinner“.

Zumindest lokale Promis könnten Caroline (39, Montag), Juliette (61, Dienstag), Rudolf (55, Mittwoch), Cornelia (33, Donnerstag) und Thomas (36, Freitag) nach der kommenden Woche sein – ab 19 Uhr wird täglich eine Folge aus Trier und Umgebung ausgestrahlt.