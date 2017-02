Jura-Studentin for Topmodel! - Triererin überzeugt Heidi Klum

Zweieinhalb Stunden dauert die Auftaktsendung zur zwölften Staffel von Germany's next Topmodel schon. "Wo ist Julia?", fragen sich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch viele TV-Leser, die den Vorbericht über die Teilnahme der Trierer Studentin an der ProSieben-Castingshow gelesen haben. Mancher mag sich an den Kultspruch erinnern: "Wo ist Behle?", hieß die verzweifelte Frage des Fernsehkommentators Bruno Moravetz bei den Olympischen Winterspielen 1980, weil Skilangläufer Jochen Behle trotz Zwischenbestzeit nie im Bild gezeigt wurde.



Die Antwort im aktuellen Fall: Julia spielt erst mal keine Rolle. Zahlreiche der 50 Kandidatinnen werden ausführlich vorgestellt und mit der Kamera begleitet - zum Beispiel die 18-jährige Céline aus Koblenz. Doch Julia St. - ihren Nachnamen hält der Sender geheim - ist höchstens mal aus der Entfernung zu sehen. Doch dann folgt ihr großer Moment. Zusammen mit Konkurrentin Naomi tritt sie vor Jury-Chefin Heidi Klum. "Naomi ist super gelaufen", sagt Thomas Hayo. "Julia auch", hält Michael Michalsky dagegen. Die beiden Co-Juroren duellieren sich in dieser Staffel erneut, denn jeder will die Kandidatinnen aus seinem Team weiterbringen. Naomi gehört zum Team Thomas und trägt ein schwarzes Kleid. Julia gehört zum Team Michael und erinnert in ihrem weißen Spitzenkleid mit langer Schleppe an eine Braut vorm Traualtar.



Heidi Klum macht es spannend: "Jetzt muss ich mich zwischen Naomi und Julia entscheiden, denn ich habe nur ein Ticket" - für den begehrten Flug mit der Topmodel-Crew nach Frankreich. Die Kamera zeigt die sichtlich angespannte Julia in Großaufnahme. Sie atmet noch einmal tief durch. Dann endlich verkündet Heidi Klum das Ergebnis: "Mit auf die Reise geht ... Julia!" Die Triererin schreit vor Freude, hüpft herum und ruft immer wieder in Richtung Jury: "Danke schön, danke! Wir sehen uns!"

Thomas kann es noch nicht fassen: "Wow, das war 'n Hammer! Das war 'ne totale Überraschung."



Zuvor haben sich die Top 50 aus Tausenden von Bewerberinnen in ihren Lieblingsoutfits vor der Jury präsentiert. Julia trägt dabei eine kurze Jeanshose und ein schwarzes Top. Die besten 43 Nachwuchsmodels laufen dann in Abendkleidern bei einer Modenschau im Hangar des Kasseler Flughafens. Julia überzeugt und gehört nun zu den Top 28, die nach Marseille fliegen und dort erstmals mit dem Topmodel-Kreuzfahrtschiff in See stechen.



Damit kommt Julia ihrem Ziel wieder ein Stück näher, das sie selbst so beschreibt: "Ich würde super gerne Germany's next Topmodel werden, weil ich mir selber beweisen möchte, dass ich das schaffen kann. Weil ich jetzt einfach die Chance nutzen und der Welt beweisen möchte, dass die typische Jura-Studentin vielleicht nicht immer so ist, wie man sie sich vorstellt."



Was Julia und ihre Konkurrentinnen auf dem Kreuzfahrtschiff erleben und wer sich für die nächste Runde qualifiziert, sehen die Zuschauer am Donnerstag, 16. Februar, um 20.15 Uhr auf ProSieben.