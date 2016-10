Keine Entwarnung auf der B 53 bei Trier: Tempo 30 wird zum Dauerzustand

Die Bundesstraße 53 ist eine der Hauptverbindungsachsen zwischen dem Trierer Umland und dem Oberzentrum. Tausende Pendler nutzen täglich die Strecke links der Mosel. Charakteristisch ist dabei der Wechsel zwischen verschiedenen Tempolimits: Außerorts gilt das allgemeine Tempolimit 100, an Einmündungen meist Tempo 70, in Ortsdurchfahrten Tempo 50. In diesem Jahr kamen bei Trier zwei neue Stellen hinzu, an denen Fahrer vom Gas gehen müssen.



Die Baustellenausfahrt: Zwischen den Einmündungen Trier-Pfalzel und Trier-Biewer wird der Verkehr auf freier Strecke von Tempo 100 auf Tempo 50 gebremst. Grund sind zwei Baustellenausfahrten, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf TV-Anfrage mitteilt: „Es handelt sich um die Anbindung einer Brückenbaustelle der Deutschen Bahn. Der gesamte Baustellenverkehr kann nur über diese Zufahrt abgewickelt werden.“ Weil die Fahrbahn der B?53 mit Absperrbaken eingeengt wurde und langsame Baustellenfahrzeuge dort ein- und abbiegen müssen, gilt für den Durchgangsverkehr die reduzierte Geschwindigkeit. Die Stadt Trier habe die ausführende Firma mit der entsprechenden Beschilderung beauftragt.



Das falsche Limit: Nach dem Passieren der Engstelle in Fahrtrichtung Trier-Pallien müsste normalerweise wieder Tempo 100 gelten. Doch dort hing monatelang ein Schild Tempo 70. Trotz schnurgerader, breit ausgebauter Bundesstraße mussten Fahrer also langsam machen – ohne den Grund dafür zu kennen. Das führte zu unschönen Situationen: Manche Fahrer, die sich nicht an das rätselhafte Tempolimit halten wollten, setzten zu gefährlichen Überholmanövern an. Erst eine Nachfrage des TV beim LBM beendete den Spuk. Denn die Antwort lautete: „Die Geschwindigkeitsreduzierung soll laut Anordnung der Stadt Trier am Ende der Baustelle aufgehoben werden. Möglicherweise hat sich hier ein Fehler eingeschlichen, wir werden das umgehend überprüfen.“ Tatsächlich wurde das falsche Tempo-70-Schild inzwischen abgebaut und durch das korrekte Schild „Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben“ ersetzt. Die Baumaßnahme soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, so dass dann wieder freie Fahrt gilt.



Die Schleudergefahr: Ein Stück weiter in Richtung Trier, zwischen Biewer und Pallien, gilt bereits seit dem 8. Februar auf etwa 100 Metern Länge in beiden Fahrtrichtungen wegen Schleudergefahr Tempo 30 statt 70. „Viele Fahrer reagierten irritiert, zumal Tempo 30 nicht wieder durch ein entsprechendes Schild aufgehoben wurde“, berichtete der TV damals. Für alle Fahrer bedeutete das: Unbegrenzt weiterkriechen auf freier Strecke.

Der LBM besserte zweimal nach: Zunächst wurden die nötigen Schilder zum Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung aufgestellt. Dann setzte die Behörde den Vorschlag eines Leserbriefschreibers um, der angeregt hatte, die Tempo-30-Schilder mit dem Schild „bei Nässe“ zu ergänzen, damit der Verkehr nicht unnötig bei trockener Fahrbahn ausgebremst wird (siehe Extra).



Das Problem: Grund für das Tempolimit ist Aquaplaninggefahr bei starken Regenfällen. Normalerweise fließt das Wasser über Straßenabläufe in einen Schacht, dann durch Rohre unter Bahngleisen und Radweg in die Mosel. Zunächst verhinderte das Hochwasser der Mosel genauere Untersuchungen.



Inzwischen hat der LBM bei einer Überprüfung der Durchlässe festgestellt, dass diese im Laufe der Zeit mit Bodenmassen zugesetzt wurden. „Wir sind derzeit dabei, eine Firma für das Freimachen der Durchlässe zu finden“, teilt die Behörde auf Anfrage mit. „Die Arbeiten gestalten sich allerdings als sehr schwierig, weil die Durchlässe mehr als fünf Meter tief liegen“, da sie unter den Bahngleisen verlaufen. Konsequenz für Autofahrer: Bei Nässe gilt dort weiterhin Tempo 30 – auf unbestimmte Zeit.