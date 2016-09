Polizei findet 820 Gramm Marihuana in Auto - Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Erfolgreiche Kontrolle: Gegen 18.35 Uhr haben Polizeibeamte am Donnerstag einen 26-jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Konz kontrolliert, der mit seinem Fahrzeug auf der Zurmaiener Straße in Trier unterwegs gewesen war. Der Mann stand nach Auskunft der Polizei wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.



Bereits seit einiger Zeit ermittelte die Polizei gegen den 26-Jährigen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Tatsächlich habe wohl auch diese Fahrt der Beschaffung von Drogen gedient. Beamte der Kripo Trier und ein Rauschgiftspürhund fanden im Innern des Fahrzeugs etwa 820 Gramm Marihuana, verpackt in besonders präparierten Päckchen.



Aufgrund von Durchsuchungsbeschlüssen durchsuchten die Beamten auch zwei Wohnungen. Dort fanden die Ermittler ebenfalls Drogen und typische Betäubungsmittelutensilien.



Die Staatsanwaltschaft Trier beantragte daraufhin die Vorführung des 26-Jährigen. Am Freitag erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.



Die Ermittlungen dauern an.