Trierer Landgericht: Freispruch für drei Männer nach langer Untersuchungshaft

(Trier) Seit März saßen drei Männer zwischen 21 und 26 Jahren in Untersuchungshaft, weil sie am 9. März in Trier einen Mann überfallen und ihm sein Handy und 200 Euro geraubt haben sollen. Am Montag sprach das Trierer Landgericht die drei Angeklagten frei.