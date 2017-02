Trierer Studentin will Germany's next Topmodel werden

Wenn „Modelmama“ Heidi Klum ab Donnerstag in der ProSieben-Castingshow wieder „Germany’s next Topmodel“ sucht, hat die Region Trier einen besonderen Grund mitzufiebern. Kandidatin Julia St. – den Nachnamen hält der Sender geheim – stammt zwar aus Aachen, studiert aber seit Jahren an der Universität Trier. Die 23-Jährige hat es unter Tausenden von Bewerberinnen unter die Top 50 geschafft, die in der ersten Fernsehsendung der zwölften Staffel zu sehen sind.

Die Jury-Mitglieder Thomas Hayo und Michael Michalsky haben zuvor auf einer Deutschlandtour jeweils 25 Nachwuchsmodels ausgesucht, die sie in ihrem jeweiligen Team betreuen. Darunter darf sich auch Julia Hoffnungen machen. Auf ihrem Model-Profil wird die Dunkelhaarige als „wahrer Sonnenschein“ beschrieben: „Sie ist sehr zielstrebig und weiß genau, was sie will.“ Derzeit studiert sie im siebten Semester Jura in Trier und möchte später am liebsten das Modeln mit dem Beruf als Juristin verbinden.

Julia sagt über sich selbst: „Ich mag es eigentlich ordentlich und strukturiert. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch Jura als Studienfach gewählt, da hat ja auch alles seine Ordnung. Aber ich schaffe es halt innerhalb von zwei Minuten, das größte Chaos anzurichten.“

Gutes Omen: 2012 gewann Julia eine Miss-Wahl in Aachen – so wie vor ihr Rebecca Mir. Die 25-Jährige aus Monschau in der Nordeifel erreichte 2011 Platz zwei der Topmodel-Kür; sie arbeitet inzwischen als Model, Moderatorin und Schauspielerin.

Auf dem Flughafen in Kassel trifft Heidi Klum in der Sendung am Donnerstag zum ersten Mal persönlich auf die Kandidatinnen. Die 50 jungen Frauen präsentieren sich zunächst in ihren Lieblingsoutfits. Wer dabei überzeugt, darf an einer besonderen Modenschau teilnehmen: In eleganten Abendkleidern laufen die Kandidatinnen zwischen Propellerflugzeugen im Hangar vor der Jury.

Die Besten des Tages fliegen dann sofort mit dem Topmodel-Airbus an die Côte d’Azur. In Marseille wartet schon ein Kreuzfahrtschiff, auf dem die Models zusammen mit Heidi Klum und ihrem Team in See stechen.

Ob Julia den Sprung nach Frankreich schafft und weiter vom Topmodel-Titel träumen darf, sehen die Fernsehzuschauer am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr auf ProSieben.



INFO

Nachdenkliche Aussagen

vor dem Start

Topmodel-Kandidatin Julia St. schlägt in einem Vorabvideo zur Sendung auf ProSieben.de ungewöhnliche Töne an. „Ich möchte in zehn Jahren – egal, was ich dann mache – ein Vorbild für Mädchen und junge Frauen sein und ihnen zeigen, dass man alles erreichen kann, was man möchte. Dass man an sich glauben und seinen Weg gehen muss. Dass man auch vielleicht nicht unbedingt einen Mann an seiner Seite braucht, um die Sachen zu erreichen, die man möchte.“ Mit solch selbstbewussten Auftritten vor der Kamera dürfte der Trierer Studentin Aufmerksamkeit gewiss sein.