Zehn Jahre Funky L.A. - Zum Jubiläum eine Party im Trierer Theater

Trier Egal ob im Textilgeschäft Zur Blauen Hand, im historischen Dreikönigenhaus oder in den Hallen des Messeparks: Überall dort war die House-Party-Reihe Funky L.A. des Trierers Andreas Berg schon zu Gast. Doch angefangen das regionale Nachtleben zu gestalten, hat der Eventmanager in einer anderen Funktion.In den 90er Jahren begann Berg, der als Schlagzeuger in der Schulband seine Leidenschaft für die Musik entdeckte, als DJ Andy B. Jones zunehmend professionell in den Clubs rund um Trier aufzulegen. Parallel zu seiner Karriere im Musikgeschäft absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung und arbeitet seitdem als selbstständiger Eventmanager und Produzent. Für Berg war diese Weiterentwicklung eine Notwendigkeit, denn er braucht es, "aktiv in Bewegung zu sein, und da war die reine DJ-Tätigkeit irgendwann zu wenig".In den folgenden Jahren entwickelte sich die Funky-L.A.-Partyreihe, die er 2007 im Keller der Trie rer Karstadt-Filiale gestartet hatte, zum Dauerbrenner. Die schon erwähnten ungewöhnlichen Veranstaltungsorte wurden zum Charakteristikum. Zeitweise war auch die Sky Lounge auf dem Karstadt-Dach Teil der Marke Funky L.A.. Allerdings musste Berg die Dachterrasse 2014 nach fünf Saisons wegen zu geringer Besucherzahlen schließen.Seit 2011 betrieb er das Safari-Haus am Stockplatz, das die Lions-Bar, den Zebra-Club und Bergs privates Tonstudio beherbergte. Doch auch bei diesem Projekt war es dem Eventmanager wichtig, "auf die Suche zu gehen" (so seine Übersetzung des Wortes Safari) und stetig Bestehendes zu optimieren. Daher gab Berg 2016 die Lions-Bar auf und "konzentrierte sich auf den Zebra-Club als Herzstück". In der ehemaligen Lions-Bar wird im Laufe des Jahres eine Shisha-Bar eröffnen.Bei der Entscheidung, sich neu aufzustellen, habe auch ein anderer Grund eine Rolle gespielt: "Es ist ja so, dass ich auch älter werde. Und schließlich möchte ich nicht als Disco-Opa sterben", sagt Berg augenzwinkernd. Doch ausgepowert ist er noch lange nicht: "Ich bin ein sehr kreativer Mensch und habe viele Ideen für neue Projekte."Außerdem ist es ihm nach wie vor wichtig, durch seine Arbeit positive Akzente in seiner Heimatstadt Trier zu setzen. Hierbei steht für Berg und seine Medienagentur die Kooperation mit ortsansässigen Firmen und Sponsoren im Vordergrund.Und noch einen Aspekt hebt der DJ ausdrücklich hervor: Er möchte, dass die von ihm organisierten Veranstaltungen ebenso als kulturelle Ereignisse wahrgenommen werden wie beispielsweise die Aufführungen des Trie rer Theaters. Oberbürgermeister Wolfram Leibe schlug in einem Gespräch mit Berg von sich aus eine Kooperation zwischen der Funky-L.A.-Reihe und dem Theater vor. Und so kam es dazu, dass die Jubiläumsausgabe der Partyserie am heutigen Mittwoch in einer Location über die Bühne geht, in der es eine derartige Veranstaltung noch nie gegeben hat.Ab 22 Uhr legen an diesem Abend TT Hacky & Friends, Tom Franke, Gregor Lange, Kevin Paul und - natürlich - Andy B. Jones auf zwei Dancefloors im Theater Trier auf. Anwesend sein wird auch OB Leibe, der zugleich Schirmherr des Events ist. Sowohl Berg als auch Leibe erhoffen sich von diesem Abend neben guter Unterhaltung eine Aufwertung des Theaters, da so den jungen Partygästen das Bild eines modernen Theaters vermittelt werden soll.Karten für die Party Funky L.A. gibt es noch an der Abendkasse zum Preis von 12 Euro. Beginn 22 Uhr, Zutritt ab 18 Jahren.