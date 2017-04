Zurlaubener Heimatfest in Trier findet doch statt

Trotz Einschränkungen, einem hohen Sicherungsaufwand und deutlich höheren Veranstaltungskosten wird das Zurlaubener Heimatfest vom 7. bis 9. Juli am Trierer Moselufer stattfinden.

Das haben die veranstaltenden Vereine, die Karnevalsgesellschaft Wieweler und der Männergesangsverein Zurlauben, nach TV-Informationen heute entschieden.



Der vordere Hangbereich – von der Kaiser-Wilhelm-Brücke bis zu ehemaligen Hangtreppe – wird dabei nicht zur Verfügung stehen. Der Hang, der zum Hochwasserdeich gehört, ist bis dahin noch nicht fertig befestigt und begrünt. Der hintere Hangebereich – ab der ehemaligen Hangtreppe – wird dagegen beim Heimatfest betretbar sein.

Auch die Konzertbühne soll aufgebaut werden, allerdings an einem anderen Platz. Wo, steht noch nicht genau fest.



Am heutigen Donnerstag um 15 Uhr hatte es ein Vor-Ort-Termin gegeben: Vertreter des städtischen Tiefbauamts, des Ordnungsamts, von Polizei und Feuerwehr sowie der Festausschuss der Veranstalter hatten sich am Zurlaubener Ufer getroffen, um im Detail abzuklären, wie die Baustelle so hergerichtet werden kann, dass das Fest doch noch stattfinden kann.



