Gegen 7.40 Uhr am Samstagmorgen ist ein Autofahrer, der in Richtung Balduinstraße unterwegs war, plötzlich in einen Mercedes auf der linken Fahrspur gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin in dem Mercedes gegen die Windschutzscheibe geschleudert und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt.



Nach notärztlicher Behandlung wurden beide Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden.



Während der Bergungsarbeiten war die Christophstraße in Richtung Balduinstraße etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen der Berufsfeuerwehr, der Notarzt und zwei Streifenwagen der Polizei Trier.